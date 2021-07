Das Virus hat uns fest im Griff: Markus Falk klärt auf

Der Biostatistiker Markus Falk klärt auf wie es um die aktuellen Zahlen der Corona Krise in Südtirol steht. Vor allem in der Altersgruppe der 10 bis 30-Jährigen gibt es eine Zunahme an COVID-19 Fällen. Wichtig ist zu wissen, dass die Infektion auch im Sommer voranschreitet. Dabei appelliert er, dass man das Virus stoppen kann – indem man sich impft, nicht infiziert, und vor allem das Virus nicht weitergibt.