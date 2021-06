Das war´s: „Bluesiges“ Finale bei „Backstage“!

Zum Abschluss der 8. Staffel von „Backstage“ haben wir den Blues. Wohl kaum jemand in Südtirol verkörpert das Genre so authentisch wie Hubert Dorigatti. Mit Dorigatti und seinem neuen Song „Mr. Nolan“ verabschiedet sich „Backstage“ in die Sommerpause.