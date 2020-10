David Garrett grüßt Bozen - Konzert im Oktober 2021

In wenigen Tagen hätte Stargeiger David Garrett die Bozner Eiswelle mit seinem Klängen verzaubert. Corona machte dem - wie vielem anderen auch - jedoch einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert wurde vom 15. Oktober 2020 auf den 13. Oktober 2021 verschoben. Kurz vor dem abgesagten Konzerttermin hat sich der Violinist per Video an seine Fans in Bozen gewandt.