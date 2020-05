Virtueller Mutmacher: "Zünd A Liacht Für Di An"

Der Viergesang De Cater aus Gröden hat in dieser schwierigen Zeit einen musikalischen Beitrag für alle leidenden und trauernden Menschen gemacht. "Wir zünden ein Licht für Dich an in dieser Zeit des Coronavirus. Ein Licht, das etwas Hoffnung und Zuversicht in dieser düsteren Zeit schenken soll, auch wenn einige liebe Menschen uns verlassen haben." De Cater hat räumlich getrennt voneinander miteinander gesungen. "Eine schöne Erfahrung für uns!"