Auf 4 Pfoten dem Coronavirus auf der Spur

Dank ihrer feinen Nase haben 4 Hunde des Unternehmens „Molecolar Dog Italy“ am Donnerstag und Freitag 15 Personen des Realgymnasiums Albert Einstein und der Technologischen Fachoberschule Oskar von Miller in Meran erschnüffelt, die vermutlich mit dem Coronavirus infiziert sind. 442 Schüler und Mitarbeiter hatten sich an der freiwilligen Testaktion des Sanitätsbetriebs beteiligt. Mehr dazu in der Wochenendausgabe der "Dolomiten".