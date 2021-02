Dem Frühling auf der Spur: Unterwegs im Frühlingstalele

Das Frühlingstalele ist ein Biotop in der Gemeinde Kaltern und führt vom Montiggler See zum Kalterer See. Aufgrund der besonderen geografischen Lage erblühen im Frühlingstalele bereits ab Mitte Februar weiße Frühlingsknotenblumen (Großes Schneeglöckchen) und blaue Leberblümchen.