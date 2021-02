Demi Lovato spricht über ihre Drogenvergangenheit

Demi Lovato (28, „Sorry Not Sorry“) gibt Einblick in eine YouTube-Dokumentation über ihre beinahe tödliche Drogenüberdosis im Jahr 2018. Die US-Sängerin postete am Mittwoch einen Trailer für die Doku-Serie „Demi Lovato: Dancing with the Devil“, die im März Premiere feiert.