Der Alpenadvent Sarntal steht heuer ganz im Zeichen der Kleinsten

Das Christkindl-Postamt, der Schreiner-Opa in der kindgerechten Schreinerstube und die Weihnachtsbäckerei sind nur drei von unzähligen Attraktionen, die allen Kindern im Rahmen des Alpenadvents Sarntal geboten werden. Der urige Weihnachtsmarkt mit dem besonderen alpenländischen Flair öffnet in zehn Tagen am Freitag, 29. November ab 17 Uhr seine Tore und bleibt danach an allen Wochenenden in der Adventzeit jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.