Der Backstage Favorit des Monats: 5 Freunde sind „Unantastbar“

Seit über 15 Jahren sind die 5 Freunde von Unantastbar schon gemeinsam unterwegs und haben Erfolge gefeiert, die sich so manch anderer Musiker nur wünschen kann. Philipp Trojer hat sich mit der Band getroffen und mit ihr über ihren Weg von der heimischen Garage direkt in die deutschen Albumcharts gesprochen. Zum Startschuss der Serie schafften es ausnahmsweise gleich 3 Südtiroler Bands auf das Podest. Ende November ist es dann wieder so weit – Sie können ihren Monatsfavoriten wählen und bestimmen, welche Band Philipp Trojer als nächstes besuchen darf.