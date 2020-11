Der Backstage Favorit des Monats: „Bobby, Bobby ist mein Name …“

Wer diese Zeile kennt, ist höchstwahrscheinlich selbst mit dem beliebten Südtiroler Zirkusäffchen groß geworden – so wie Philipp Trojer, der sich für STOL von nun an den Backstage Favorit des Monats genauer anschauen wird. Zum Startschuss der Serie schafften es ausnahmsweise gleich 3 Südtiroler Bands auf das Podest des Monatsfavoriten. Bevor die Musiker am Samstag, 14. November um 17 Uhr eine Stunde auf Südtirol 1 zu hören sein werden, traf sich der junge Bozner, selbst passionierter Musiker, vorab mit 2 der Bands. Tauchen Sie ein in die Welt von Bobby dem Zirkusäffchen, das selbst nach 20 Jahren seinen Zauber noch nicht verloren hat.