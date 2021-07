Der Backstage Favorit des Monats – „But Beautiful“: Die Band der vielen Farben

But Beautiful, das sind Elisabeth Pichler (Gesang), Andreas Mair (Gitarre) und Carl Pfeil (Keys), sind der Backstage Favorit des Monats Juni. Die 3 Musiker sind seit knapp einem Jahr eine Band und sprühen nur so vor Kreativität, Enthusiasmus und Freude an der Musik. Im Backstage-Interview mit Philipp Trojer erzählt die Band, was ihre Musik ausmacht und wie eine Band der vielen Farben klingt. Damit geht die aktuelle Backstage-Staffel in die Sommerpause. Im Herbst sind Sie dann wieder gefragt, wenn es wieder darum geht, wer die Backstage Favoriten des Monats werden.