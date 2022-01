Der Backstage Favorit des Monats: Philipp Burger - Ein Recordman mit Standpunkt

Mit seiner Band Frei.Wild hat er es schon einige Male an die Spitze der deutschen Musikcharts geschafft. Dieses Kunststück ist Philipp Burger auch mit seinem ersten Solo-Album gelungen. Was ihm dieser Erfolg bedeutet, welches Rezept er hat, um immer wieder Top-Songs abzuliefern und welche Lehre er aus seinem Leben zieht, erklärt der Backstage-Vavorit im STOL-interview. Bereits am Montag sind Sie dann wieder gefragt, wenn es wieder darum geht, wer der Backstage Favoriten des Monats Jänner wird.