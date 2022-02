Der Backstage Favorit des Monats: Sylvia Salzburger verleiht Flügel

Sylvia Salzburger aus Percha ist aktuell Leadsängerin bei der Acoustic-Formation Mawalaaa und der Band Speziallieferung. Neuerdings ist die Sängerin und Songschreiberin jedoch auch als Solokünstlerin aktiv. „Das hat sich irgendwie in Corona-Zeiten so ergeben. In mir ist der Wunsch immer stärker geworden, auch einmal etwas alleine zu machen. Ich wollte auch diese Seite von mir sichtbar machen“, sagt sie zu „Backstage“. Gesagt, getan: Mit ihrer Single „Lass uns fliegen“ ist sie der Backstage Favorit des Monats Jänner.