Tipps und Tricks für die perfekte Grillfeier: Der Alleskönner

Bei einem Grillabend einen warmen Sommertag ausklingen lassen: Was gibt es schöneres? Doch die Auswahl an verschiedenen Grills ist riesig, da ist es nicht so leicht sich für den richtigen zu entscheiden. STOL-Reporter Ivo Zorzi testet heute für die 2. Folge der Videoserie „Grillen“ einen wahren Allrounder-Grill – den Keramikgrill. Was der Grill alles so kann, sehen Sie im Video!