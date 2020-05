„Der Weg zu dir“: Virtueller Mutmacher in Corona-Zeiten

Vor 26 Jahren haben 7 Freunde aus dem Pustertal das Ensemble „Yesterday“ gegründet. Die Wege von Sabine Amhof und Karolin Fauster (Sopran), Sonja Irenberger und Karin Krautgasser (Alt), Willy Fauster (Tenor), Rudy Irenberger und Dietmar Bacher (Bass) haben sich mittlerweile getrennt. Aber genau in diesen Tagen und Wochen haben sie gemerkt, dass die Freundschaft, die Freude und die Liebe an der Musik sie wieder zusammenführen, sagt die Moderatorin und Sängerin Sabine Amhof. Vor kurzem haben sie das Lied „Der Weg zu dir“ von Lorenz Mairhofer in einzelnen Videosequenzen aufgenommen, zusammengeschnitten und ins Netz gestellt. Sie widmen dieses Lied allen, die in dieser Zeit getrennt sind von ihren Liebsten: „Die Wege werden wieder zusammenführen.“