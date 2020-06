So schaut Urlaub auf Mallorca in diesem Sommer aus

"Test-Urlauber" sind am Montag von Deutschland aus auf die spanische Urlaubsinsel geflogen. Sie nehmen an einem Pilotprojekt teil, um zu testen, wie der Urlaub in Zeiten von Corona auf den Balearen funktioniert. Die Behörden vor Ort haben genau festgelegt, was passieren soll, falls es vor Ort zu einer Covid-19-Erkrankung käme.