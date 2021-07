Deutschland: Diese Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung

In Teilen Deutschlands kommt es aktuell zu heftigen Unwettern. Bei Überflutungen in der Eifel sind in der Nacht auf Donnerstag 6 Häuser eingestürzt. Zahlreiche Personen werden vermisst. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen.