Deutschland: Straße wird zu reißendem Bach

In Teilen Deutschlands kommt es aktuell zu heftigen Unwettern. Bei Überflutungen in der Eifel sind in der Nacht auf Donnerstag 6 Häuser eingestürzt. Zahlreiche Personen werden vermisst. Dieses Handyvideo zeigt, wie die Wassermassen ein Auto mitreißen.