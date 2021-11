Diabetes-Union-Vizepräsidentin Linda Zeni im Interview

Am 20. November, fand im NOI Techpark in Bozen ein “Runder Tisch“ statt, der vom Verein Diabetes Union Alto Adige/Südtirol anlässlich des Weltdiabetes-Tages am 14. November organisiert wurde. In diesem Jahr lautete das Thema „Zugang und Gerechtigkeit in der Diabetesversorgung in der Provinz Bozen“.