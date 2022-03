Ein Flugzeugabsturz wird aus China gemeldet. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, war die Boeing 737 der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines am Montag in der südchinesischen Region Guanxi abgestürzt. Die Maschine mit 132 Menschen an Bord war auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou. Ob es Überlebende gibt, ist noch unklar, ebenso die Absturzursache.