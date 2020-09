Die Braut, die sich haut: Rangelei im weißen Kleid

Äußerst skurrile Szenen haben sich in Swansea, Wales, bei einer Hochzeit abgespielt. Eine Braut prügelt sich auf ihrer eigenen Hochzeit und eine andere Frau liegt völlig alkoholisiert am Boden. Einige Gäste versuchen, den Streit zu schlichten. Der Urheber, welcher dieses Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, erklärt, dass keiner der Beteiligten sich verletzt hatte und dass eine Schlägerei bei einer Hochzeit in dieser Region Großbritanniens fast schon zum guten Ton gehöre. Trotzdem ermittelt nun die Polizei gegen alle Beteiligten.