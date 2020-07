Die Geissens: Tochter Shania schwebt über den Kronplatz

Wie STOL berichtete, ist die sympathische Millionärsfamilie Geiss am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Pusterer Innenarchitekten Kurt Steurer nach Südtirol gereist. Nach dem anschließenden Dolomitenrundflug mit dem Helikopter stand am Donnerstag Paragleiten auf dem Urlaubsprogramm. STOL war live dabei, als die jüngste Geissen-Tochter Shania nach ihrem Kronplatz-Rundflug in Reischach landete. Die Freude stand der 15-Jährigen ins Gesicht geschrieben.