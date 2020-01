Die Hölle von Auschwitz-Birkenau überlebt

Dass der Wiener Erich Finsches die Hölle von Auschwitz-Birkenau überlebte, hat er nur der Tatsache zu verdanken, dass die Nazis für ihn beim Bau unterirdischer Flugzeug-Produktionsstätten Verwendung fanden. Nach rund fünf Monaten in dem Vernichtungslager wurde er daher Mitte September 1944, als die Massentötungsmaschinerie in Auschwitz auf Hochtouren lief, in ein anderes Lager in Bayern gebracht.