Die Löwin der Südtiroler Rehabilitation

Ob nach einem Schlaganfall oder einem Kreuzbandriss – nach der Akutbehandlung sollte jeder zur Reha. Dass es sie heute für Erwachsene in Südtirols Spitälern gibt, ist vor allem ihr Verdienst. Mit heute tritt Dr. Gertraud Gisser in den Ruhestand. Im Interview erzählt sie von Visionen, harten Kämpfen, Stillständen, aber auch von der Hoffnung, dass Südtirols Sanität in eine bessere Zukunft segelt.