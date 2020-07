Die M49-Chronik: Hier hat der Bär seit 2018 gewütet

Problembär M49 ist in der Nacht auf Montag vom Gehege in Casteller im Trentino ausgebüxt. Bereits vor einem Jahr war der Bär aus dem Gehege entflohen. Seit 2018 suchte M49 immer wieder bewohntes Gebiet auf und richtete dabei große Schäden an. Diese M49-Chronik dokumentiert die Spur der Verwüstung in der Region Trentino-Südtirol.