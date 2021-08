Die Passer nach heftigen Regenfällen - Steinschlag im Naiftal

Die Aufnahmen zeigen den Pegelstand der Passer in Meran am Sonntagmorgen, nachdem es stark geregnet hat. Außerdem ist es im Naiftal in der Nähe des Hotel Einsiedler zu einem Steinschlag gekommen. Es gab hier schon des öfteren einen Steinschlag. Im Einsatz standen die Ffw Labers und die Ortspolizei Meran. Auch ein Geologe wurde dazugezogen. Die Wanderwege sind momentan gesperrt. Aufnahmen: Video Aktiv Schnals