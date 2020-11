Die Reise geht für Claudia Pahl weiter

Claudia Pahl hat in den Blind Auditions Jury und Publikum von den Socken gehauen. In den Battles lieferte sich die 25-Jährige einen spannenden Kampf ums weiter kommen, den ihr Battle-Partner Douglas für sich entscheiden konnte. Trotzdem ist die Reise für Claudia aber noch nicht zu Ende: Am Sonntag hat sie in der “Comebackstage” noch eine Chance aufs Weiterkommen. In einer Videobotschaft bedankt sich die Pustererin bei ihren Fans. Am Sonntag heißt es nochmal Daumen drücken.