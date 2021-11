Die „schnellste Kellnerin Südtirols“ sorgt für Furore

Evelin Lanthaler hat im Naturbahnrodeln alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Auch das Jahr 2021 war ein einziger Erfolgslauf. Die Rede ist von der „schnellsten Kellnerin Südtirols“, denn die Passeirerin arbeitet – außerhalb der Wintersportsaison – im Hotel Kronhof in Stuls. Dort wurde sie von unserem Team besucht – und bekam den Preis für den dritten Platz bei der diesjährigen Sportlerwahl überreicht. Den Dolomiten- und SportNews-Lesern hat es die sympathische Naturbahnrodlerin also angetan.