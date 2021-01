Die „Spinne der Dolomiten“ ist tot

Die Bergwelt trauert um Cesare Maestri. Die Kletterlegende aus Trient starb im Alter von 91 Jahren. In den 1950er Jahren gelangen Maestri unzählige Erstbegehungen in den Dolomiten und in der Brenta-Gruppe. Cesare Maestri lebte in Madonna di Campiglio.