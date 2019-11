Die Vorbereitung im terraXcube läuft

Die beiden Extrembergsteiger Tamara Lunger und Simone Moro werden zu einer gemeinsamen Expedition ins Karakorum-Gebirge im Himalaya aufbrechen: Mitte Dezember wagen sie sich an die Besteigung und Überschreitung der beiden Achttausender Gasherbrum I und Gasherbrum II Zur Vorbereitung unterziehen sich Lunger und Moro in den nächsten Wochen einer künstlichen Akklimatisierung im terraXcube, dem Zentrum für Extremklima-Simulation von Eurac Research mit Sitz am NOI Techpark Südtirol. STOL hat dort zuerst mit Tamara Lunger und anschließend mit Hannes Gatterer, Forschungsleiter am Institut für Alpine Notfallmedizin von Eurac Research gesprochen.