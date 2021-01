Diese Eisrutsche ist nichts für Angsthasen

Tjumen in Sibirien ist bekannt als Biathlon-Hochburg in Russland, doch offenbar wird in der 500.000-Einwohner-Stadt nicht nur scharf geschossen, sondern auch rasant gerutscht. Diese extreme Eisrutsche neben der Skisprung-Schanze ist nichts für schwache Nerven.