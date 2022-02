Hier beißt gleich eine Königskobra zu

Indiens bekanntester Schlangenfänger, Vava Suresh, war Ende Jänner zu einem Einsatz in einer Wohnsiedlung in Kerala gerufen worden. Der 48-Jährige wollte die Königskobra einfangen, als ihn die Schlange ins Bein biss. Eine Woche kämpften die Ärzte um das Leben des Mannes, am Montag konnte er das Krankenhaus verlassen.