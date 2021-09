Diese Ziele setzt sich der neue Carabinieri-Oberst Rivola

Oberst Raffaele Rivola ist der neue Provinzkommandant der Carabinieri in Bozen. Am Montag wurde er offiziell den Medien vorgestellt. Der Mann mit beeindruckendem Lebenslauf war im Laufe seiner Karriere international und in den unterschiedlichsten Kulturkreisen unterwegs: „Diese vielschichtigen Erfahrungen haben mich in meiner Arbeit extrem bereichert und werden mir auch in Südtirol nützlich sein“, sagte der 45-Jährige aus Ravenna bei der heutigen Pressekonferenz, bei der er auch seine Ziele vorstellte.