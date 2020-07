Digitales Abschiedsständchen des Fränzi-Schulorchesters

Wie um die großen Klangkörper dieser Welt ist es in den letzten Wochen auch um das Fränzi-Schulorchester in Bozen etwas (zu) ruhig geworden. Aber der Schein trügt. Hinter den Kulissen waren die Musikerinnen und Musiker weiterhin fleißig am Musizieren und Üben. Selbst wenn ein Konzert zu Schulende und die traditionelle Umrahmung des Abschlussgottesdienstes dieses Jahr nicht möglich waren, ließ es sich das Schulorchester (darunter auch ehemalige Absolventen und Professoren der Schule) unter der Leitung von Prof. Armin Thomaser nicht nehmen, der Schulgemeinschaft des Franziskanergymnasiums zum Abschluss des Schuljahres ein kleines Ständchen zu bringen. In völliger Eigenregie ist es am Ende gelungen, viele räumlich voneinander getrennte Instrumentalisten für ein paar Minuten zu einem harmonischem Ganzen zusammenwachsen zu lassen – ein Statement für den Neustart im Herbst!