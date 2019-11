Dolomiten Vernatsch Weinkarte

Am Donnerstagabend wurden in der Kellerei Bozen nicht nur die 5 besten Vernatsch des Jahres 2019 ausgezeichnet, zum ersten Mal kürte das Tagblatt „Dolomiten“ gemeinsam mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband HGV auch die ansprechendste Vernatsch-Weinkarte in Südtirols Gasthäusern, Restaurants und Hotels.