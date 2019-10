Doppelpass-Aktion „keine abgesprochene Initiative“

Es handelt sich nicht um eine institutionelle Initiative, so Landeshauptmann Arno Kompatscher zum Brief an die Minister in Wien im Hinblick auf den Doppelpass. Briefe schreiben ist nie eine korrekte Vorgangsweise, wenn es Angelegenheiten zu diskutieren gibt, die die Autonomie betreffen. Dies abgesehen von den Positionen, die man darin vertritt, so Kompatscher. Jegliche Vorgangsweise ist immer zwischen Bozen, Wien und Rom abgesprochen worden. Abgesehen vom Inhalt dieser Forderung muss etwas klar sein: unsere Autonomie fußt auf einem Grundprinzip, dem bilateralen Konsens. Wenn man über dieses Thema folglich sprechen will, muss ein bilateraler Konsens zustande kommen, so Kompatscher.