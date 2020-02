Doskozil als Landeshauptmann des Burgenlandes wiedergewählt

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und sein Regierungsteam sind am Montag in der konstituierenden Sitzung des Landtages mit 35 von 36 Stimmen gewählt worden. Doskozil streckte der Opposition nach seiner Wiederwahl die Hand zur Zusammenarbeit aus und entschuldigte sich für seinen "Denkfehler" bei der bereits revidierten Bestellung seiner Verlobten als Referentin in seinem Büro.