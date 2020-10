Dr. Andreas Conca: Diese Ängste plagen die Südtiroler seit Corona

Am Freitag stand Dr. Andreas Conca am „Dolomiten“-Lesertelefon Rede und Antwort. Der Primar für Psychiatrie im Bozner Krankenhaus beantwortete viele Fragen zu den Themen finanzielle Sorgen, Ängste und Stress. Gerade in Zeiten der Coronakrise ist vieles unsicher, „sicher ist nur die Unsicherheit“, so Conca.