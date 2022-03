Dramatisches Video: Südtiroler filmt Flucht aus Kiew

Armin Rieder aus Völs feierte mit seiner ukrainischen Freundin Geburtstag in Kiew – und verschlief sogar den Kriegsausbruch. Dann überstürzten sich die Ereignisse, und am Unsinnigen Donnerstag zu Mittag war der 27-Jährige auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine.