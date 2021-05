Dramatische Handyaufnahmen: Bär auch letzte Nacht in Marling

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte ein Bär mehrere Tiere am Flatscherhof oberhalb von Marling gerissen (Stol hat berichtet). In der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Großraubtier an den Flatscherhof zurückgekehrt. Diesmal wurde der Bär mit dem Handy und einem Scheinwerfer gefilmt.