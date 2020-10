Dreh zu Mission Impossible 7: Verfolgungsjagd im Auto durch Rom

In Rom dreht Hollywood-Superstar Tom Cruise derzeit seinen neuesten Film „Mission Impossible 7“. In der Via Panisperna wurde eine wilde Verfolgungsjagd gefilmt. Tom Cruise (58) saß natürlich selbst am Steuer, nachdem er zuvor in Norwegen einen wilden Stunt mit Motorrad und Fallschirm, und eine Schlägerei am Dach eines fahrenden Zuges abgedreht hatte. Der Dreh zu MI7 in Rom wurde - wie jetzt bekannt wurde - wegen Corona gestoppt.