Dreister Diebstahl am helllichten Tag

Was hat er sich nur dabei gedacht? Am frühen Mittwochnachmittag blieb ein Mann vor dem Schuhgeschäft „Caligula“ in Meran stehen und fotografierte ein Paar Sandalen im Schaufenster. So weit, so gut. Doch was dann geschah, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Der junge Mann schaute nach links und rechts, trat durch die Tür, streckte seinen Arm aus und ließ die Schuhe in einer Papiertüte verschwinden, die er sich kurz zuvor in einem Geschäft geholt hatte. Dass eine Überwachungskamera die Tat filmen könnte, hatte er wohl nicht einkalkuliert… - Aufnahmen: privat