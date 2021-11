Dreister geht es nicht: E-Bike am helllichten Tag mittels Flex gestohlen

Der skurrile Fahrraddiebstahl hat sich erst kürzlich am helllichten Tag vor einem Einkaufszentrum in London ereignet. Während ein Fahrraddieb versuchte das Schloss eines E-Bikes mit einem Winkelschleifer zu durchtrennen, hielt sein Komplize wenige Meter daneben Wache. Die beiden jungen Männer ließen sich von den verdutzten Blicken der Passanten, die nichts gegen den Diebstahl unternahmen, nicht aus der Ruhe bringen. Das Video wurde von dem Augenzeuge Martin Pelant in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. (Quelle: Martin Pelant)