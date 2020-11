Drohnenaufnahmen: Weißer Hai vor der Küste von Kalifornien

Das Wasser des Pazifik am Capistrano Beach in Kalifornien ist glasklar - deswegen ist dieser Strand das Lieblingsziel von Matt Larmand. Der Fotograf schickte seine Drohne in den Himmel und entdeckte alsbald einen Weißen Hai im Wasser. Der Raubfisch gleitete in Küstennähe durch die Fluten. Erst der Schatten der Drohne irritierte den Hai – und er schwamm eiligst davon. Der Weiße Hai ist der größte Raubfisch und kann eine maximale Länge von über 7 Metern erreichen. In Extremsituationen erreicht der Weiße Hai eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 56 km/h.