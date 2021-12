Drohnenbilder zeigen die Zerstörung in den USA

In den USA schwindet nach dem Durchzug einer ganzen Serie von Tornados durch mehrere Bundesstaaten die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Am Sonntag gaben die Behörden der betroffenen Regionen die Zahl der Todesopfer mit 94 an, doch der Gouverneur des schwer getroffenen Bundesstaates Kentucky warnte, dass die Spürhunde wohl weitere Leichen finden würden. Präsident Joe Biden sprach von „einer der schlimmsten Tornado-Serien in unserer Geschichte“ und einer „Tragödie“. Auch dieses Drohnenvideo zeigt die unglaubliche Zerstörung im Bundesstaat Kentucky.