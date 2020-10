Düst die Bergrettung in Südtirol bald mit einem Jet-Pack zum Einsatz?

In England ist die 1. Einsatz-Übung mit einem Jet-Pack erfolgreich verlaufen. Die Bergretter schnallen sich einen Rucksack mit Düsenantrieb um. In Bodennähe fliegen sie zum Unfallort. Dort kann der Sanitäter Erste Hilfe leisten, und den Patienten bis zum Eintreffen der Bergrettung betreuen. Bei Bedarf fordert er hingegen sofort einen Rettungshubschrauber an. So können nicht-dringende Rettungsflüge verhindert werden. Ob sich diese Technologie durchsetzt?