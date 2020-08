Duett mit Sting: Zucchero singt „Fields Of Gold“ auf Italienisch

Der italienische Barde Zucchero hat sich mit dem britischen Rockstar Sting in seiner Wahlheimat Toskana getroffen. Die beiden Superstars haben dort den Song „Fields Of Gold“ angestimmt, den Sting 1992 komponiert und aufgenommen hatte. Allerdings sang Zucchero nicht auf Englisch, sondern auf Italienisch, und Sting begleitete ihn auf der Gitarre. Am Ende fragte Zucchero: „Ti piace?“ (Gefällt’s dir?) und Sting nickte.