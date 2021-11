EAV mit neuem Album: "Das eine oder andere ist besinnlich":

Weihnachtsalben schießen vor der Adventzeit wie Schwammerl aus dem Boden. Zur Auswahl steht heuer aber auch ein ausgelassener Giftpilz: Die EAV veröffentlicht am Freitag (5. November) "Ihr Sünderlein kommet". "Das eine oder andere auf dem Tonträger ist besinnlich, vieles so wie ich es mir schon damals vor 42 Jahren gewünscht habe - unfrisiert", sagte Thomas Spitzer im APA-Interview. Die Idee zum jetzt realisierten Projekt hatte der Musiker und Grafiker nämlich in den 70ern.