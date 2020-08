Echt fies: Taschendiebin raubt Rentner im Treppenhaus aus

Die Polizei in Genua hat einer gemeinen Taschendiebin das Handwerk gelegt. Als ein 86-jähriger Rentner in seine Wohnung wollte, klopfte die junge Frau an der Haustür und gab an, ihre Hausschlüssel vergessen zu haben. Der Mann öffnete die Tür, beide gingen zum Aufzug. Dann klaute sie dem Rentner die Geldtasche und rannte davon. Auch der Komplize der Diebin wurde gefasst.