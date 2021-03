Ein Herz und eine Seele: Gamskitz und Kalb sind beste Freunde

Diese Geschichte erwärmt das Herz: In den Wäldern von Canazei (TN) hatten Jäger das Kitz „Floppy“ gefunden, ausgehungert und in einem erbärmlichen Zustand. Bauer Nicola Eccel hat das Tier in seinem Stall aufgepäppelt. Dort machte es Bekanntschaft mit dem Kalb „Bela“. Innerhalb von 2 Tagen sind „Floppy“ und „Bela“ beste Freunde geworden, wie dieses Video zeigt.